Tula Rodríguez, la conductora de ‘En boca de todos’, se refirió al caso de Edison Flores y la presunta conversación que tuvo con una chica y que habría sido filtrada en las redes sociales.

Al respecto, la conductora le lanzó una advertencia al seleccionado peruano y lo amenazó con sus afamadas ‘orejas’.

“Nada más voy a decir, mucho cuidado, Orejitas. Voy a estar con mis orejas paradas. Si te portas mal, te arranco las orejas”, le dijo Tula Rodríguez, a modo de broma, al futbolista.

Como se sabe, hace unos días se hizo viral la captura de una conversación que mantenían Edison Flores y una desconocida, que fue publicada en las redes sociales. Estas imágenes insitaron los rumores de una supuesta infidelidad.

Sin embargo, el propio jugador del DC United emitió un comunicado en donde negaba las especulaciones y pese a que reconocía la conversación como verdadera, argumentó que esta no decía nada malo y estaba fuera de contexto.

Edison Flores aclaró por qué no tiene fotos con su esposa Ana Siucho

Flores afirma que siempre ha respondido a sus seguidores en Instagram y que no ve nada de malo en conversar con ellos.

“En mis redes sociales y específicamente en mi cuenta de Instagram, interactúo mucho con mis seguidores. Las personas que me siguen saben que soy muy activo en esta red social y comento fotos, respondo mensajes y videos que me envían, reposteo historias donde me etiquetan hasta converso por interno con muchos a los cuales no conozco personalmente y que me piden algunos saludos o ayudas sociales”, publicó en redes.

