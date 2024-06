El actor mexicano Carlos Bonavides, actor recordado por su papel de ‘Huicho Domínguez’ en la telenovela ‘El premio mayor’, ha desconcertado a sus seguidores tras confesar que le fue infiel a su esposa Yodi Marcos.

Durante una entrevista, el famoso artista dio a conocer que se separó de la madre de su hijo luego de 16 años de relación tras cometer una infidelidad.

“Lamento yo esta situación de separación, con la mejor mujer que he tenido, con la mejor madre, hija y esposa que he tenido. Yo cometí un gravísimo error, le fui infiel durante dos años y durante dos años hemos ocultado esta situación y yo ya no quiero que siga con esta pesadumbre, con este dolor, que ya no aguantamos y hemos llegado a la conclusión de cómo estamos (separados)”, confesó.

Bonavides contó que, pese a su separación, su aún esposa y él continúan viviendo en la misma casa y que incluso ella lo atiende pues intentan llevar una relación cordial por el bienestar de su hijo.

“Aunque vivimos por ahora los dos en la misma casa, ella está en su recamara y yo en la mía, y me sigue atendiendo, cada quien en su recamara, pero ya separados. Ahora somos amigos, ahora llevamos las cosas en paz, mi hijo que es un alma vieja ha comprendido que es lo mejor para los dos”, dijo.

En otro momento, el actor mexicano se atribuyó toda la responsabilidad sobre el fin de su relación, por lo que ha decidido dar la cara para anunciar esta noticia a los medios de comunicación.

“Fui un mentiroso, fui un traidor y que quiero afrontar mi responsabilidad ahora que ella me lo pide y doy esta noticia que para mí es muy lamentable, muy dolorosa, pero tengo que enfrentar como hombre mi responsabilidad”, manifestó.

Finalmente, dijo que Yodi Marcos es libre de rehacer su vida ya que es una mujer joven y soltera.

“Quiero hacer esta aclaración porque ella que es joven puede hacer su vida porque tiene ya su libertad, yo tengo mi libertad pero la voy a usar para dedicarla a mi hijo y a ella para que no les falte nunca nada porque yo quiero que sea feliz porque ha sufrido mucho, ha sido una pena muy grande, hemos luchado durante dos años pero no ha sido posible y hemos llegado a la conclusión de dar la noticia de que nos separamos, de que estamos separados, que yo la respeto y de que es único culpable de esta situación fui yo, que engañé a ambas partes”, concluyó el actor.









