Tres años de insistencia: Cint Gutiérrez y su anhelo de representar a Perú en Viña del Mar

Cint Gutiérrez, una de las herederas del legado musical del inolvidable Tongo, ha expresado su profunda decepción tras tres intentos fallidos de ser seleccionada para el prestigioso Festival de Viña del Mar.

La joven artista, que anhela representar a nuestro país en el escenario internacional, no oculta su frustración, pero mantiene intacta su esperanza de alcanzar su sueño.

Con la mirada puesta en el codiciado galardón de 'La Gaviota', Cint Gutiérrez ha postulado en tres ocasiones al Festival de Viña del Mar, sin lograr superar el proceso de selección.

"Me siento decepcionada y frustrada porque llevo tres años intentándolo y aún no he tenido la oportunidad de representar a Perú. Estoy convencida de que mis canciones podrían marcar la diferencia en el festival", declaró la cantante a Trome.

A pesar de los obstáculos, Cint Gutiérrez no se rinde y confía en que su talento y su música lograrán abrirle las puertas del certamen internacional en futuras ediciones.

"Sé que el día que me den la oportunidad, cambiaré la historia", afirmó la artista, quien mantiene viva la llama de la esperanza.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO