La noche del 13 de noviembre, Lima volvió a ser testigo del poder musical y emocional de Travis. La icónica banda escocesa se presentó por tercera vez en la capital peruana, en el marco de su gira mundial "Raze the Bar". La velada estuvo repleta de momentos memorables que quedarán grabados en la memoria de sus seguidores.

Desde el primer acorde, el ambiente estuvo cargado de una energía especial. La banda, liderada por Francis Healy, logró conectar profundamente con el público limeño, ofreciendo una experiencia que iba más allá de lo musical. La celebración anticipada del cumpleaños del bajista Dougie Payne añadió un toque emotivo a la noche, uniendo aún más a la comunidad de seguidores.

Canciones emblemáticas como "Bus", "Alive" y "I Love You Anyways" resonaron.

Más que un concierto, fue un diálogo, una comunión entre la banda y su público. En un momento de la noche, Fran Healy dijo: “Nosotros no escribimos canciones alegres, escribimos canciones que son un poco oscuras y tristes. Escribimos de la vida, tu vida. Muchas personas escriben canciones para salir en los “charts”. Me importa una mierda los “charts”. A Travis no le interesa los charts, nos importa los corazones”.

La tercera presentación de Travis en Lima no solo reafirmó su conexión con el público peruano, sino que también demostró que la música, cuando se toca con el corazón, tiene el poder de dejar huella.

En otro momento de la noche, a poco de arrancar la canción Re-Offender, Fran detuvo a la banda al notar que la guitarra de Andy Dunlop sonaba raro. “Paren, paren. La guitarra está averiada, disculpen. Esto es bueno, ¿verdad? Muchas bandas en vivo tienen backing tracks. Nosotros no hacemos eso. Cuando cometemos un error, tenemos que parar. ¿Estamos bien?”, le preguntó a Andy. Luego de unos ajustes a la guitarra, continuaron dejando en claro que Travis es tan real como la vida misma. Producción Move concert Perú.

