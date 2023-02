Travis Barker, baterista de la banda estadounidense Blink 182, anunció por medio de sus historias de Instagram que fracturó un dedo de la mano y que, inclusive, se había roto los ligamentos del mismo. Con esa publicación, la duda sobre la realización de su concierto el 14 de marzo entró en duda entre todos los fanáticos y seguidores del grupo musical norteamericano.

“Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué. Además, también me rompí los ligamentos”, publicó el reconocido baterista de talla mundial de 47 años, aunque sin especificar en qué mano sufrió dicha lesión.

Travis Barker confirmando la mano lesionada en su historia de Instagram (Captura de pantalla: Instagram/ @travisbarker).

Sin embargo, días después, Travis Barker volvió a fracturarse otro dedo de la misma mano, noticia que compartió -nuevamente- por sus historias de Instagram, pero esta vez sí colocó una foto: la mano con dos dedos rotos es la izquierda. Cabe recordar el músico escribe con la zurda, pero toca la batería como diestro.

Finalmente, cabe recalcar que el baterista de Blink 182 y de la banda británica +44 (donde participa Baker) ya pasó por una experiencia similar en el año 2006, cuando tocó con el brazo derecho lesionado, algo que fue resaltado por el vocalista en medio del show: “¿Se han dado cuenta de que nuestro baterista hace estas tocadas con un brazo? Nuestro baterista no necesita dos brazos”.





Precios de entradas al Latin American Tour de Blink 182 (Foto: Teleticket).





