Sheyla Rojas volvió a la conducción de ‘Estás en todas’ tras su viaje a Las Vegas, donde celebró su cumpleaños número 32 al lado de su novio Fidelio Cavalli. Al iniciar el programa, la exchica reality soltó una frase en inglés y sorprendió a todos, incluido su compañero Jaime ‘Choca’ Mandros.

Renovada y muy alegre, Sheyla Rojas indicó que “Hoy estamos con la energía al máximo. Suban la música... give me five (dame esos cinco) ‘Choca’ Mandros”. La respuesta de su “partner” no se hizo esperar y destacó que, tras estar solo unos días en Estados Unidos, la modelo terminó hablando inglés.

“Unos cuantos días que no la veo y ya habla en inglés... calladito mejor, porque me veo más bonito”, indicó el presentador de América Televisión.

A Sheyla no le importó el comentario de su compañero y solo atinó a sonreír y proseguir con la conducción del espacio.

En la última edición del espacio de entretenimiento, el invitado fue el brasileño y exchico reality, Rafael Cardozo, quien tampoco fue ajeno al romance entre Sheyla Rojas y el empresario árabe.