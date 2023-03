Borrón y cuenta nueva. Rosa Fuentes , la aún esposa de Paolo Hurtado , confirmó a ‘América hoy’ que se encuentra fuera del país tras ampay del futbolista con la expolicía Jossmery Toledo en Cusco.

Este viernes 24 de marzo, el magazine ‘América hoy’ reveló mediante una conversación de WhatsApp que Rosa Fuentes viajó fuera del país. Se desconoce si se encuentra acompañada de sus hijos.





¿Qué dijo Rosa Fuentes sobre el fin de su relación con Paolo Hurtado?

“Decepcionada y con el corazón partido en pedazos, en 2 días mi vida cambió, mis planes y mi proyecto de vida de casi 14 años se fueron al tacho. A mis hijos decirles que son el motor de mi vida y la razón principal que tengo para salir adelante, que se pueden formar castillos sin un Rey y aun así todo seguirá bien, que nuestro futuro no se verá empañado por las ineptitudes de una persona que no sabía el significado de la palabra lealtad”, madre de los hijos del jugador del Cienciano.

“Decirle a mí Rosa interior decirle que el amor que le tengo no se volverá a quebrar, qué hay que reparar el alma y sostener cada pedazo que queda de mí... que todo pasa. Decirles a mi familia y amigos que jamás me había sentido tan querida. Gracias porque sé que no estaremos solos. A PH (Paolo Hurtado) solo me queda desearle suerte y decirle que no se puede ser tan miserable en la vida”, aclaró.

“Hoy 23/03/2023 escribo el último capítulo de lo que fue mi historia, un día como hoy comenzó y también terminó. A partir de mañana quiero volver a recuperar el anonimato, volver a ser una mujer común y una madre soltera más a las estadísticas”.

