Amazon está decidido a hacerse con un pedazo de la audiencia de Netflix. Su nueva serie original Transparent, sobre un padre de familia transexual, busca convertir al distribuidor estadounidense en un rival de peso en el mundo de la televisión en línea.

En una alfombra roja el lunes por la noche en Los Ángeles, Amazon lanzó Transparent, comedia de humor negro en la que Jeffrey Tambor —conocido por Arrested Development— interpreta a 'Mort Pfefferman', un padre de familia que sale del closet como la transexual 'Maura'. Sus hijos tampoco están exentos de secretos.

"Nadie puede ya poner en duda que el modelo de negocios de la televisión cambió para bien. Amazon, con su habilidad de atraer grandes talentos, está construyendo lo que Netflix (y su servicio rival) Hulu ya están haciendo", comentó la revista del espectáculo Hollywood Reporter.

"Esto es enorme, esto cambia las reglas del juego. No hay nada similar en la televisión", dijo a la AFP la estrella del programa, Jeffrey Tambor, durante su desfile de la alfombra roja. "No podría estar más orgulloso", agregó.

No es la primera incursión de Amazon en la producción de contenido original. La comedia política Alpha House debutó el año pasado, pero no alcanzó la aclamación que han tenido series de Netflix como House of Cards y Orange is the New Black.

House of Cards fue el primer programa en streaming (que puede verse en internet, sin descargar) en ser nominado a los grandes premios de Hollywood y ganó el año pasado un Emmy para su director David Funcher. Y este año, Orange is the New Black se llevó dos Emmy.