"Trabajo poco y gano muy bien": Yahaira Plascencia responde si dejará la salsa

Facturando siempre. Yahaira Plascencia ha estrenado su tema 'Soltera' en versión cumbia junto a la orquesta Papillón y fue consultada sobre la posibilidad de dejar la salsa para enfocarse, precisamente, a la cumbia, un género arraigado al país.

La respuesta de la 'Yaha' fue contundente respecto al tema.

“Gracias a Dios en la salsa yo tengo un precio bastante bueno y muy aparte de eso, yo trabajo poco y gano muy bien y la idea es esa no? trabajar poco y ganar más. Imagínate si me voy a la cumbia, me vuelvo millonaria”, señaló a América Hoy.

Asimismo, remarcó que le gusta la cumbia y su público le pide que cante más temas de este género, por lo que viene preparando muchas sorpresas para este 2025.

“A mí me encanta la cumbia (...) Las canciones que vienen no solo van a ser de salsa, tengo lanzamientos para este 2025″, dijo la salsera.

