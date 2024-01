Tótem: película preseleccionada a los Oscar y ganadora del Festival de Cine de Lima se estrena en Perú

La cinta mexicana ganadora como Mejor Película en la última edición del Festival de Cine de Lima y preseleccionada a los premios Oscar de este año, Tótem llegará a los cines peruanos en febrero. El segundo largometraje de la realizadora es sin duda una de las producciones latinoamericanas más atractivas de los últimos años con alrededor de veinte premios y un recorrido en cincuenta festivales internacionales de cine en el mundo.

Tótem cuenta la historia de Sol, una niña de siete años, que pasa el día en casa de su abuelo ayudando a sus tías con los preparativos de una fiesta sorpresa para su padre. Mientras el día avanza, los lazos que mantienen unida a la familia serán puestos a prueba. Sol, entenderá que después de esa noche, su mundo cambiará drásticamente. “Es una película emocional que te lleva por muchos caminos, y agradezco mucho que la cinta se dejó ser así”, confiesa la directora sobre este reconocido filme.

En la 21 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, realizada el 2023, Tótem ganó el Premio del Público a Mejor Largometraje Mexicano y Mejor Dirección de Largometraje Mexicano. Otros reconocimientos que ha logrado esta cinta son el Premio del Jurado Ecuménico en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2023; el Golden Firebird Award del Festival Internacional de Cine de Hong Kong 2023; Dirección, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Música en el Festival Internacional de Cine de Beijing 2023; Mejor Dirección en el Festival de Cine de Jerusalén 2023; Mejor Película y Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine Femenino de Seúl, Corea del Sur, 2023 y Mejor Película en el Festival de Cine de Lima.

Además Tótem logró ubicarse entre las precandidatas a los premios Oscar a la Mejor Película Internacional, luego de ser la elegida por México para representarlo en unos de los premios más populares y prestigiosos del mundo. En la misma categoría, también fueron seleccionadas la española La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona, la finlandesa Fallen Leaves, la italiana Io Capitano, la ucraniana 20 Days in Mariupol, la estadounidense-británica-polaca The Zone of Interest y la japonesa Perfect Days.

“Ha sido muy lindo haber viajado tanto con Tótem, de alguna forma hay algo en su esencia que cautiva. Esa es la belleza de la experiencia en el cine, que no vas sola, que vas también con ese sentir de los otros. Y lo del Oscar, ¡qué mayor felicidad!, ¡es una alegría total! Ya por el hecho de la selección del Oscar por México consigues una estrellita. Ojalá logremos la nominación”, señaló la realizadora mexicana.

La niña protagonista de Tótem es Naíma Sentíes y la acompañan en el reparto Alberto Amador, Mateo García Elizondo, Marisol Gasé, Saori Gurza, Iazua Larios, Juan Francisco Maldonado, Montserrat Marañón y Teresita Sánchez.

La cinta mexicana Tótem se estrenará en nuestro país el jueves 8 de febrero. Sin duda uno de los estrenos más interesantes de la temporada y una cinta que quedará en la memoria de los espectadores peruanos por mucho tiempo.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO