La telenovela ' Torbellino, 20 años' después continuará en las pantallas de Latina luego de que se especulara que llegará a su fin antes de tiempo por su bajo rating.

“Las grabaciones se siguen dando, pero me imagino que deben estar por los últimos capítulos y en la ‘tele’ todavía se mantiene, como tiene que ser. Por el momento, no tengo una fecha clara (cuándo termina). La novela está cumpliendo con el plan de rodaje, como estaba establecido desde un principio. Aproximadamente (son 40 capítulos) y no se dará eso (que la novela será levantada de la pantalla)”, declaró la jefa de Contenidos de Ficción de Latina, Milagros Tuccio, a Perú21.

Con respecto a un cambio de horario, la ejecutiva latina señaló: “Eso no se dará porque el microprograma de Gastón Acurio durará cinco minutos desde este jueves y, a partir de las 8:35 de la noche, empezará la novela Torbellino”.