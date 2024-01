El último domingo, Tony Succar publicó una serie de videos e imágenes en sus redes sociales tras ser hospitalizado en Estados Unidos. Con el objetivo de no alamar a sus seguidores, explicó la razón de su internación y detalló los exámenes médicos que le solicitaron.

“Estoy en el hospital ahorita, no creo que será nada grave. Decidí venir porque tengo pánico. He visto tantas cosas que es mejor prevenir. He estado tomando unas pastillas por una inflamación en la espalda después de que me caí, pero me comenzó a salir algo en la pierna. Intenté llamar al doctor desde la oficina, no contestaba. No sé si es una reacción alérgica a las pastillas que he estado tomando. Es raro”, se le escucha decir al percusionista peruano por medio de una historia en Instagram.

Tony Succar reveló que rara vez se enferma, pero debido a un accidente en el que se lastimó la espalda y la pierna, los médicos le sugirieron someterse a un CT Scan, una prueba para evaluar posibles lesiones internas después de un accidente. Sin embargo, esta situación le genera mayor preocupación.

“Justo después del examen, el médico me dice que el CT Scan tiene mucha radiación y yo no quiero tanta radiación en mi cuerpo, es equivalente a hacerte unas 300 radiografías. Pero bueno, igual lo hice porque el doctor me lo pidió. Me da un poco de miedo, no sé si eso pueda causar otras cosas”. Finalmente, explicó que el Scan salió bien y solo tiene dolor en la espalda.

Horas más tarde, Tony Succar reapareció en sus redes sociales para agradecer a sus seguidores por los mensajes de preocupación y apoyo. También compartió que necesitará someterse a un examen de hígado y que planea visitar a su médico debido a que el dolor persiste.





