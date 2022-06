Después de su reciente nominación a los premios Grammy, Tony Succar presentó el segundo tema del próximo álbum de Mimy Succar, “Sin Fronteras”. Este sencillo, producido por él mismo y que cuenta con las voces de Haila Mompié y La India es un espectacular tema original y que ya está disponible en su canal de YouTube.

“Sin Fronteras” es un tema que desborda la calle y fuerza de la salsa dura tradicional, pero con elementos muy frescos, producto de la visión y sonido de Tony Succar.

“La letra evoca el sentimiento de orgullo de ser mujer de diferentes partes del mundo, todas con un bagaje y cultura distintas, pero que al estar unidas son una fuerza imparable. Ellas, junto al arreglo musical de vientos, coros, distintos ritmos como el guaguancó, timba, y hasta festejo que Tony produjo, hacen de ‘Sin Fronteras’ un sin parar de sabor de 5 minutos, con un mensaje de empoderamiento, fuerza, unidad y orgullo para todas las mujeres de Latinoamérica y el mundo”, se señaló en comunicado.

Mimy Succar, artista y mamá del reconocido productor peruano-americano, cuenta que le genera una gran alegría el poder hacer esta colaboración con dos artistas de alto calibre. “Es realmente un honor para mí poder cantar y grabar con la India y con Haila que son tremendas cantantes. Ellas sí son para quitarse el sombrero [...] Imagínate, ¿qué más puedo pedir? Estoy muy, muy agradecida de poder trabajar con Tony, también”, señaló.

La India, una de las voces femeninas más importantes de la salsa, con su reconocida trayectoria; se siente humildemente agradecida por formar parte del proyecto con Mimy, Haila y Tony . “Esto me llena de sabor, es un honor poder trabajar con ellos en especial Mimy ya que siempre lo quise lograr, ella es una tremenda intérprete que lleva en alto a su tierra Perú y hoy se convierte en realidad con esta colaboración. Sepan que las salseras también tenemos saoko y tenemos mucho que dar. Estar aquí en el hogar de Tony y Mimy es una bendición porque yo me siento parte de la familia. Son gente humilde, sencilla y se siente agradecida de dios y de todas las cosas que están haciendo musicalmente para la historia”, indicó.

Por su parte, Tony Succar contó que se sintió muy sorprendido luego de escuchar a su madre en el programa “La Voz Perú”, donde Mimy demostró tener toda la presencia y poder de una artista de primer calibre. “Me sorprendió mucho su interpretación. No sabía que tenía una joya ahí. A la gente le encantó y a mí me encanta que ella sea tan versátil. Puede cantarse un vals y luego puede cantarte una salsa dura [...] Y que se hayan sumado esas dos voces poderosas como las de Haila e India… eso es una combinación letal.”, señaló.

Haila, por su lado, menciona que tenía una gran expectativa y esperanza de que la canción se lanzara. “Yo soy feminista hasta la médula y me encanta empoderar a las mujeres; y esta es una canción que habla de esto [...] que las mujeres no debemos tener muros para lograr cualquier cosa en la vida, que no hay fronteras, que también la música une a los pueblos. Es un privilegio encontrarme en el camino de estas grandes artistas. Yo sé que esta canción le va a alegrar la vida a mucha gente”, comentó.

