Tony Succar celebrará 15 años de vida artística en Lima

El artista y productor musical, Tony Succar, nominado a los premios Grammy 2025, llevará todo su arte al escenario del Gran Teatro Nacional el sábado 8 y domingo 9 de febrero del 2025. Ambos conciertos prometen ser una explosión de ritmo y sabor tropical.

Con base de operaciones en Miami, Succar no ha perdido contacto con nuestro país, especialmente en los últimos años, en los que el público del Perú empezó a descubrir y disfrutar de su enorme talento artístico, con el que cada vez deja más alto el nombre de nuestro país y esta vez vendrá acompañado no solo de su madre, Mimy Succar, sino de su hermano Kenyi, Jean Rodríguez, entre otros invitados sorpresa.

“La familia es la familia, el cariño es el cariño, como dice Rubén Blades, así que cuando estamos juntos siempre pasa algo, siempre hay emoción porque cuando llegamos a Perú es como llegar a nuestra casa, eso es patria y nosotros que vivimos fuera extrañamos eso. Hacer un show en Perú es un feeling muy power, allí tenemos que alzar la bandera altísimo”, expresó desde Miami.

Su capacidad como músico y como productor lo ha llevado a trabajar con reconocidas figuras del ambiente internacional, producir discos, obtener dos veces el ansiado Grammy Latino y también el Cannes World Film, entre otros reconocimientos y el 2024 ha sido un año especialmente productivo, ya que está nominado al Grammy americano tanto por el disco que ha hecho junto a su madre como por el produjo para Sheila E.

“Estos quince años han sido increíbles, de mucho esfuerzo, mucha disciplina, trabajo y agradecimiento con el público porque no es fácil siendo instrumentista. Yo tengo otro tipo de concepto y por eso me he concentrado en lo que Dios me dio a mí, el talento de timbal, talento de la percusión, de crear música, de hacer arreglos, de tener visión como Quince Jones, Tito Puente, Arturo Sandoval, aunque yo no soy tan bueno, porque ellos son monstruos, pero voy en camino, voy poco a poco, avanzando”, comentó. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Tony Succar tiene 38 años y aunque al principio adquirió de sus padres el gusto por la música, luego tuvo una formación académica que le ha hecho ampliar sus horizontes musicales. En 2019 ganó un Grammy por su álbum “Más de mí”. El 2 de febrero participará en el Grammy, edición 67, en Los Ángeles, en la categoría Mejor Álbum Tropical.

