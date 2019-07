Marisol se ríe sobre las marchas en su contra: "Solo incito a que la mujer se defienda" 

Marisol Ramírez, más conocida como la 'Faraona de Cumbia', se pronuncio sobre las marchas que se planean en su contra por las supuestas letras de sus canciones que incitan el odio contra los hombres. En conversación con el diario Trome, la cantante restó importancia a estas criticas en redes sociales.

"Lo he visto, pero me río y estoy tranquila, porque en el escenario no menciono ninguna palabra malcriada ni me refiero de mala manera a los hombres. Lo único que hago es transmitir un mensaje a las mujeres, a quienes sugiero que luchen por sus sueños, que no permiten que las humillen y salgan adelante. Además, mis canciones las han escrito compositores, no yo", precisó la intérprete de 'Canalla'.

Asimismo, Marisol aseguró que el objetivo de sus temas es empoderar a la mujer e incitarla a que se "defienda".

"Acaso, ¿es malo decirles a las mujeres que nos dejen maltratar y que no se queden calladas? Solo incito a que la mujer se defienda y salga adelante. Las letras de mis canciones son mis historias y vivencias. Canto lo que me ha pasado", indicó la norteña.