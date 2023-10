Tony Rosado ha despertado indignación en nuestro país tras desnudar a una mujer en pleno escenario durante su presentación en el club El Bosque de Puerto Maldonado, en la región de Madre de Dios.

Lejos de mostrar arrepentimiento, el cantante justificó su deplorable actuar y se defendió asegurando que este tipo de espectáculos son usuales en la zona debido a que existe mucha prostitución.

“Yo no sabía que acá hacen los espectáculos así, tu sabes que acá abunda bastante la prostitución. Acá hay un sitio que se llama La Pampa, porque acá hay bastante en oro”, declaró el artista a ‘Magaly TV: La Firme.

El intérprete de ‘Ya te olvidé’ minimizó el hecho y aseguró que le quitó las prendas a la joven porque ella misma le pidió ayuda para quitarse la ropa frente a todos los asistentes.

“Cómo la chica dijo ¡Ay no puedo ayúdenme! Me acerqué y le desabroché atrás nada más y le subí el vestido porque ella me pidió que le ayudé, sin imaginar que estaba mal hecho. Yo caí, pisé el palito”, sostuvo Tony Rosado.