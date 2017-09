Tony Rosado arremete contra Pelo D´ Ambrosio: "No eres nada" [VIDEO]

Tony Rosado no dudó en despotricar contra Pelo D' Ambrosio, quien lo criticó por no haber asistido a un concierto de Oxapampa, donde se tenía previsto su presencia.

El popular 'Ruiseñor de la cumbia' aseguró que la gente del evento fue por él y no por el intérprete de 'Lejos de ti'.

“Ahora el señor pelo quemado, pelo amarillo, ah…Pelo D' Ambrosio también se ha subido al coche diciendo que el día que yo me presente (en un concierto), él no se va a presentar... A mí que me interesa ese señor, no lo conozco, no sé quién será, no me interesa”, señaló Rosado a través de una trasmisión de Facebook.

Además, el cantante despreció y restó importancia a la carrera de su veterano colega, a quien parece no tenerle el más mínimo respeto.

“El público ha reclamado, ha gritado, ha roto botellas por Tony Rosado. Por Pelo D' Ambrosio no, por ti no han reclamado porque tú no eres nada”, precisó.