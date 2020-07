Luego de los rumores de que Toño Mauri había sido ingresado a terapia intensiva por complicaciones relacionadas al coronavirus, el actor y cantante mexicano envió un comunicado en el que habló sobre su estado de salud.

En un mensaje difundido en su cuenta personal de Instagram, el galán de telenovelas aclaró que no se encuentra grave, pero sí internado a consecuencia del COVID-19.

“Hola, muchas gracias a todos por preocuparse por mi salud y la de mi familia. Gracias a Dios estamos bien, mejorando cada día”, escribió al inicio.

Asimismo, Toño se mostró optimista y confía que pronto regresará a su hogar. “Yo tuve que ir al hospital y dentro de poco ya estaré en casa. Gracias a todo el equipo médico y de sanidad que son héroes sin capa y merecen todo nuestro respeto. Sigamos pidiendo por ellos y por el fin de esta pandemia. Gracias por sus oraciones, con el cariño de siempre, Toño Mauri”, añadió en su comunicado.

En los comentarios, sus fanáticos no han dejado de escribirle mensajes de aliento al artista mexicano.

“Que te sientas cada día mejor”, “En mis oraciones Toño, gracias a DIOS que estás mejor, saludos desde Guadalajara”, “Wow me asuste. ¡Qué bueno saber que estás mejor”, “Abrazos para ti y toda la familia mi querido, Toño”, escribieron sus seguidores.

Días atrás, el propio actor dio a conocer en una entrevista con el programa “Despierta América” que él, su esposa Carla Alemán y sus hijos, Carla y Toño, se contagiaron con el virus.

“Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil. La verdad es que pensé que era una gripe porque nos hemos cuidado muchísimo mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho”, reveló a dicho medio.

