Toño Jáuregui asegura que está listo para reunirse con Salim Vera [FOTOS]

Pese a sus diferencias, el rockero Toño Jáuregui aseguró que ya se encuentra listo para reunirse con Salim Vera y la banda Libido.

"He hecho un par de llamadas a Manolo (Hidalgo), y seguramente cuando Salim esté listo para reunirse conmigo (lo harán)]... Yo ya estoy listo para hacerlo. No tengo ningún problema porque hace tiempo dejé de molestarme por las cosas que Salim decía. En este año he estado bastante relajado y ahora creo que estoy listo para cualquier tipo de reunión que podamos tener, pero Salim y los demás, deben estar listos", manifestó Toño a RPP.

Toño Jáuregui también se refirió a la biografía de Salim. "No estoy de acuerdo con muchas cosas que ha escrito, pero no me he tomado el tiempo de darle una respuesta", precisó.

Por eso, el rockero mencionó que está escribiendo un libro sobre la banda Libido.

"Sí he pensado títulos, pero aún no los voy a decir. Lo que sí, este libro no tiene un aire de respuesta ni de conflicto, tiene un aire inspirador. Espero terminarlo en las próximas semanas y encontrar una editorial", indicó.

El músico alista su show Celebrating David Bowie este jueves 25 de octubre en el Teatro Municipal de Lima y espera realizar muy pronto un musical y hasta una película de Libido.

TE PUEDE INTERESAR: