Toño Centella reaparece con fuerte resguardo tras amenazas: "Se meten con mi hijo"

El reconocido cantante de chicha, Toño Centella, realizó una aparición en el especial de Año Nuevo del programa "El Reventonazo", pero su presencia estuvo marcada por una notoria preocupación. Afectado por recientes amenazas de extorsionadores, Centella se mostró visiblemente nervioso durante su presentación.

Lejos de la actitud alegre que usualmente lo caracteriza, el cantante confesó a la 'Chola Chabuca' el difícil momento que atraviesa.

"Me siento un poco nervioso porque se meten con mi hijo y conmigo también... Estoy tratando de solucionar eso, me he retirado de mi casa y estoy por ahí, no tengo una dirección", declaró Centella, evidenciando la gravedad de la situación.

Una de las revelaciones más impactantes fue la confesión de que ahora cuenta con un equipo de seguridad personal compuesto por entre cuatro y cinco agentes.

Esta medida de protección se extiende incluso a actividades cotidianas como ir al mercado, según comentó el propio artista. Durante la grabación del programa, se pudo observar que Centella contaba con dos guardaespaldas presentes en el set, además de otro grupo que lo esperaba fuera del local.

"Ando con cuatro y cinco (agentes de seguridad). Incluso hasta para ir al mercado", explicó el cantante, subrayando la constante vigilancia a la que se ve sometido.

A pesar de las circunstancias, Centella manifestó su deseo de seguir adelante. "A las finales será lo que Dios quiera. Lo que estoy pasando no se lo deseó a nadie", expresó conmovido.

