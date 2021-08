Abelardo Gutiérrez, conocido popularmente como ‘ Tongo ’, denunció que sufrió una presunta negligencia médica cuando era tratado por su diabetes hace dos semanas en el Centro Nacional de Salud Renal.

“Hace 12 días estaba recibiendo tratamiento por mi diabetes, en el Centro Nacional de Salud Renal, y le dije a la señorita que tenía frío y me trajeron unas bolsas de agua caliente que pusieron en mis pies y se olvidaron, pues pasaron cuatro horas y eso causó que se me quemaran las plantas de los pies. Eso es negligencia médica porque las plantas de mis pies se reventaron y quedaron en carne viva, se notaban mis huesos. Me cayó infección y tuve que venir de emergencia al Hospital Almenara”, dijo ‘Tongo’ a Trome.

‘Tongo’, quien actualmente se encuentra internado en el Hospital Guillermo Almenara, reveló que las lesiones que tiene en los pies son graves, por ello, pasará por varias operaciones con injertos de piel.

“Me cayó infección y tuve que venir de emergencia al Hospital Almenara. Los médicos me dieron un tratamiento, tres días esperé en el pasadizo con suero y antibióticos hasta que por fin me trasladaron al pabellón. Ahora me han comunicado que necesitaré tres operaciones porque tienen que hacerme injertos de piel”, señaló.

El artista nacional confesó que teme sufrir la amputación de sus piernas. “Si la infección no entró a los tendones ni a los huesos, entonces no me van a cortar las piernas, pero para descartar eso me harán otros exámenes. Estoy muy triste y con miedo, porque si la infección llegó al hueso pueden cortarme las piernas y cómo voy a trabajar”, agregó.

