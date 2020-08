Tongo ha sido acusado por el administrador de la pollería Roky’s de El Agustino al intentar irse sin pagar la totalidad de la cuenta.

"El problema es de ustedes que no cobran. (...) Tú por qué no cobras pues", dice Tongo, exaltado, al ser encarado por trabajador del restaurante al tratar de retirarse del local en su carro.

Luego de hacer unas llamadas, el cantante dijo a los trabajadores que solo pagaría el tallarín, el cuarto de pollo y la gaseosa que había consumido. Los trabajadores le piden que pague también el cuarto de pollo que había pedido para llevar. Al ser confrontado nuevamente, 'Tongo' se exalta nuevamente.

"No jodas pe, estoy solucionando yo, no le ha cobrado ustedes, comprende pe. Si no han cobrado ustedes, qué quieren, oe no jodas pues", dice Tongo.

Al no encontrar ninguna solución el trabajador de la pollería va donde un agente policial para denunciar el caso.

Según el testimonio del administrador de Rocky's de El Agustino, el artista estaba comiendo acompañado de su esposa y otras personas, a las 9 de la noche del domingo. A pesar de que ‘Tongo’ le dijo al mozo que cancelaría la totalidad de la cuenta de la mesa, solo pagó una parte.

“Él se acerca a caja y le indica a la cajera que solo ha consumido un pollo con gaseosa, que es un monto de S/ 60,90. El mozo se percata y dice quién va a cancelar la diferencia, pues él indicó que pagaría toda la cuenta”, comentó el administrador para RPP Noticias.

“Sus amigos desaparecieron y no supimos donde estaban. Él se demoró en subir a su carro y salimos todos a decirle que faltaba una diferencia de 80 soles”, explica el representante de Roky’s.

Finalmente, ‘Tongo’ tuvo que pagar toda la cuenta.

Tongo