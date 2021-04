Carlos ‘Tomate’ Barraza se enlazó con el programa en “América Hoy” y reveló que tanto él como sus padres se contagiaron de coronavirus (COVID-19). El cantante no pudo evitar quebrarse al confesar que su padre ha sido el más afectado por la enfermedad.

“Nadie está libre, las personas que creen que son inmunes, que son de otro planeta, que piensan que no le va a dar, es mentira. Este virus con la segunda sepa, han sido momentos terribles los que he vivido, aceptar que uno se ha contagiado y pensar lo que puede pasar después, es lo peor”, dijo en un inicio el cantante.

Martha Chervellini, madre de Barraza que también estuvo en el enlace en vivo, confesó que temía que su situación se le complicara debido a que tiene enfermedades preexistentes.

“Me dolía mucho la cabeza. El temor que yo tenía era que tengo enfermedades preexistentes: cáncer y dos infartos cerebrales, presumiblemente me iba a agarrar más fuerte la enfermedad. Me aferré a Dios y dije que esta también la iba a vencer. No fue fácil porque los dolores fueron fuertes, pero gracias a Dios pasaron rápido. Nuestro médico nos ha estado viendo, no necesité oxígeno”, comentó.

En otro momento, el locutor de radio no pudo evitar quebrarse al hablar del temor que sintió al conocer el diagnóstico de sus padres, y más aún porque el médico le dijo que su padre podía morir si no conseguía oxígeno.

“El que llevó la peor parte es mi papá. El médico nos dijo que trajéramos un concentrador de oxígeno sino ‘tu papá se va a ir’, así nos dijo crudamente. Imagínense que de un momento a otro tú estás enfermo, te dicen que tu mamá está enferma y tu papá también, y te dicen que si no corres por oxígeno tu papá se va a morir en tus manos, cualquier desenlace que iba a pasar lo íbamos a pasar acá porque no había cama. Me sentí morir, yo soy hijo único. Estos quince días han sido los peores que me han podido pasar. Si he sobrevivido a otras cosas, como el cáncer de mi madre”, comentó con la voz entrecortada.

“Ahora que ya estamos más recuperado nos estamos ocupando de mi padre que ha sido el más tocado. Lo único que estamos pidiendo ahora es que mi papá no tenga ninguna secuela y se pueda recuperar porque yo la verdad sin mis viejos no soy nada. Yo sé que hay personas que la están pasando peor que nosotros, desde acá mucha fuerza. Todo está acá (mostrando su cabeza y corazón)”, acotó.

Finalmente, la figura de televisión pidió a todos los televidentes que se cuiden. “A toda la gente, Cuídense mucho de verdad se lo digo, no puede ser posible que todavía haya gente que piense que no va a ser contagiada”, terminó.

'Tomate' Barraza se quiebra al hablar de su padre

