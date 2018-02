'Tomate' Barraza quiere salvar su matrimonio y dedica tierno mensaje a Vanessa López [FOTOS]

Lucha por hacerla cambiar de opinión. Carlos Barraza quiere salvar su matrimonio con Vanessa López , pese a que la modelo días atrás descartó una reconciliación con el cantante.

A través de su cuenta de Twitter, el cantante dedicó un tierno mensaje a su todavía esposa y adjuntó a la población un collage con varias fotografías donde se les ve compartiendo buenos momentos.

"No hay duda de que eres y serás la única mujer de la que me he enamorado y me vuelve loco. Te amo y siempre te amare @vvanelopez eres y serás por siempre el amor de mi vida", escribió.

Semanas atrás, Vanessa López descartó retomar su matrimonio con el líder de 'Los Barraza', a quien ha acusado de infiel en varias oportunidades.

"Barraza fue, es y será un mujeriego", escribió en el mes de diciembre en su cuenta de Instagram, causando polémica e incomodidad en el círculo del comediante.