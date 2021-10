Continúan los enfrentamientos entre ‘Tomate’ Barraza y su expareja Vanessa López. Desde acusaciones de infidelidad, abuso físico y psicológico hasta pensión alimenticia. Toda esta situación ha dejado consternado a Miguelito Barraza, quien se mostró indignado y preocupado por los escándalos que atraviesa su sobrino y que afectan directamente a su familia.

“He quedado sorprendido con todo esto, no entiendo qué le pasa a mi sobrino porque es un hombre grande y no puede seguir así, a veces, da ganas de quitarle el apellido. Él (‘Tomate’ Barraza) debe de pensar en sus hijas y en sus padres, quienes al final son los que más sufren y arreglar las cosas de manera alturada pues tiene una carrera”, dijo el ‘Chato’ Barraza, en conversación con un diario local.

Asimismo, el ‘Chato’ Barraza aclaró que aún no piensa retirarse ya que desea seguir brindándole su talento al público siempre y cuando su salud se lo permita. “Ya tengo más de 70 años, he sobrevivido a tres infartos cerebrales y me siento fuerte”, expresó.

A su vez, a través de comunicación con un reportero de ‘Magaly TV, la firme’, Vanessa López advirtió con denunciar a ‘Tomate’ Barraza por violencia física y psicológica en contra de su hijo mayor.

“Yo también le haré una denuncia por maltrato psicológico y físico a mi hijo y pruebas de eso tengo”, aseveró la modelo.

Por otro lado, durante una entrevista en el programa ‘Amor y Fuego’, ambas partes tuvieron un fuerte cruce de palabras, además de lanzarse fuertes calificativos. Vanessa López acusó a Carlos Barraza de consumir drogas y que transportaría ilegalmente a personas a Estados Unidos. Ante dicha acusación, el cantante se sometió a una prueba toxicológica donde salió negativo y confirmó que demandará a la madre de su última hija por difamación.

“Claro, porque lo que ha hecho es una difamación bastante grave, al hablar de alcohol, drogas y trata de personas. La querella será por difamación”, respondió a Trome tras la consulta sobre si tomará acciones legales.

Carlos Barraza acudió al set de Rodrigo González para comentar sobre las acusaciones que le hizo su expareja Vanessa López. Entre las más polémicas fue que habría solicitado una reducción en la pensión de la menor.

VIDEO RECOMENDADO

Chino y Nacho cantaron juntos en el Venezuela AID Live null