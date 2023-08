Carlos ‘Tomate’ Barraza recurrió a las redes sociales para expresar que Vanessa López, la madre de su hija, le habría negado el derecho a ver a su menor. El cantante publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram para narrar lo que vive.

Según sus declaraciones, había un acuerdo previo para que pudiera ver a su hija , pero se encontró con una puerta cerrada y una aparente falta de respuesta.

“Estoy tocando el timbre pero nadie me abre, es posible que la señora diga que la conciliación dice que es a las 3 de la tarde. Me iré a mi auto a esperar que sean las tres y volveré a tocar, si no me la dan aquí quedará y mañana también volveré” , dijo.

Barraza reiteró su intento de contacto en múltiples ocasiones, alegando que escuchaba ruidos dentro de la vivienda. “Vuelvo a tocar por última vez y paso a retirarme, mañana regresaré y espero que la respuesta sea positiva” , manifestó.

Desde el interior de su vehículo, el artista expresó su decepción y dejó en claro su deseo de ejercer su derecho de ver a su hija. “Mañana tendré que volver a venir, ojalá que el panorama sea distinto y pueda ver a mi hija como me asiste mi derecho” , dijo finalmente.





