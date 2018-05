'Tomate' Barraza y Danuska Zapata dejan atrás sus diferencias por el bien de su hija [FOTOS]

Los problemas quedaron atrás. Carlos 'Tomate' Barraza y Danuska Zapata arreglaron sus diferencias por el bien de su pequeña hija Gaela, quien estuvo en el ojo de la tormenta por las rencillas entre ambos.

Así lo anunció el ex panelista del desaparecido programa 'Espectáculos' de Latina, luego de permanecer varios meses denunciando que la ex modelo no le dejaba ver a su engreída.

"Estuve 9 meses sin ver a mi hija y fue ella quien le pidió a su madre y a mí que conversemos para solucionar todo. Fue lo mejor", declaró el también cantante.

Como se recuerda, el popular ' Tomate' denunció entre lágrimas ante cámaras de televisión que no podía ver a la pequeña Gaela, de nueve años.

"Es complicado no saber nada, absolutamente nada (de mi hija). Eso es lo que más me duele. Si piensan ustedes que estas son lagrimas de cocodrilo, no lo son. El que está hablando no es el personaje 'Tomate Barraza'... Es Carlos Barraza el papá. El papá que exige ver a su criatura", refirió en aquella ocasión.