El legado musical de Pedro Suárez-Vértiz perdura también gracias a su hijo menor, Tomás, quien recientemente interpretó una canción fusionando su voz con la de su difunto padre. Esta colaboración conmovió a la comunidad artística y a los fanáticos en Perú.

Tomás Suárez Vértiz emocionó a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram una canción inédita de su padre titulada ‘Tema del Adiós’, grabada con el recordado artista.

“Y las manos chocarán. Te prometo”, escribió el joven citando la lírica de la canción en señal de promesa y continuación del arte de su padre.

En otra publicación, el hijo menor del cantante expresó su gratitud a los seguidores de su padre, Pedro Suárez-Vértiz, por respetar su dolor y por los hermosos gestos que han tenido hacia él.

“Son todos unas personas hermosas. Hay algo que quiero que sepan y es que Pedro no tiene fans, Pedro tiene amigos. Es el público más amoroso y cariñoso que jamás he conocido en un artista. Quiero darle a todos las gracias por mantener una disciplina adecuada con respecto a la situación. No hubo alborotos, o faltaron el respeto, ni una sola vez. Son todos ángeles y estoy seguro de que mi papá iluminará el camino de cada uno de ustedes. Pedro Martín José María Suárez Vértiz Alva: Fue, es y por siempre será mi mentor”, escribió.









Hijo menor de Pedro Suárez-Vértiz, agradeció a los fans de su padre por su amor y respeto (Foto: Instagram)





