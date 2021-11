Totalmente indignado se mostró Tomás Angulo tras las declaraciones de Giuliana Rengifo. La cantante indicó en el programa ‘Amor y Fuego’ que se había sentido incómoda por las miradas y el comportamiento del psicólogo cuando solicitó sus servicios años atrás.

Por ello, a través de sus redes sociales, el doctor Angulo aseguró que Rengifo manchó su reputación como profesional, por lo que tomará medidas legales.

De acuerdo al terapeuta, le mandó una carta notarial apenas vio el avance de ‘Amor y Fuego’, donde la cantante afirmaba que él se había “propasado” con ella durante una terapia.

En el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, la artista indicó que no se sentía acosada, pero sí intimidada por la actitud de Angulo.

“Si tú ves esto (las noticias) vas a pensar que Tomás Angulo es un psicólogo acosador, un mal profesional. Esto que dijo es falso, no sucedió. Hoy la volvieron a entrevistar y dice que ya no me quise sobrepasar con ella, sino que sentía intimidada por mi mirada penetrante”, explica en su video de Instagram.

Tras ello, el doctor señaló que Giuliana estaba haciendo eso para promocionar su música y por ello también admitió públicamente después de años lo de su relación con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina.

“Usted mintió a nivel nacional, manchó mi nombre y ahora yo la voy a demandar por difamación. No puede salir a inventar mentiras con el pretexto que quiere vender su disco. Los escándalos siempre han dado rating, siempre aumentan el negocio, pero usted no va a hacer un escándalo a costa mía. Prepárese porque la voy a demandar”, agregó.

Las declaraciones de Giuliana Rengifo:

La demanda de Tomás Angulo se da tras las declaraciones que dio Giuliana Rengifo en la más reciente edición del programa ‘Amor y Fuego’.

La cantante no dudó en cuestionar la profesionalidad de Angulo al sostener que había intentado propasarse con ella en el pasado.

Una vez enlazada a través de videollamada, la cantante aclaró que en ningún momento denunció al terapeuta de pareja de haberla acosado, sino que sus miradas y la forma en cómo se acercaba la intimidaba.

“Hay que aclarar porque en el tema de Angulo, salió una nota como que me acosaba y no fue así. Una cosa es que me sentía intimidada por él, por sus miradas, por sus formas en cómo se acercaba, pero no en que me acosaba. Ojo ah, eso quiero aclarar”, recalcó.

