Tom Holland y Robert Downey Jr. se reúnen tras división entre Sony y Disney

Tom Holland se reunió con Robert Downey Jr. luego que se anunciara que Spider-Man no iba más en el universo cinematográfico de Marvel (UCM). Fue el propio Holland quien subió imágenes en su cuenta de Instagram mostrando la reunión que tuvo con el actor que a vida a "Iron Man".

Por el momento, el último intérprete de Spider-Man no se ha referido a la ruptura de las negociaciones entre Sony y Disney que derivaron en la salida de este personaje del UCM.

Con la descripción: "¡Lo hicimos Sr. Stark!", el joven actor dio por finalizada una caminata por la naturaleza al lado de su "mentor". Recién en la cuarta foto se ve a ambos sosteniendo las figuras de los personajes que representaron. Holland llevaba el juguete de Iron Man y Downey Jr. el de Spider Man.

Los seguidores de las películas de Marvel no se hicieron esperar y mostraban su pena por la decisión de Sony y Disney. Es más, otra estrella de UCM, Mark Ruffalo , comentó con emojis de cara triste.

Por el momento no se conoce el futuro de "Spider-Man", es más Sony señaló que se encuentra "decepcionada" por que Disney no permitió que Kevin Feige no sea el productor de la próxima película del superhéroe.