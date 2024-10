Tito, 'El Bambino': "Nunca fui más grande que el público, la gente se merece la gloria"

Es una leyenda del reggaeton. Hace 22 años, puso a bailar a toda una generación con “Gata celosa”, el tema que lo llevó a la cima, junto a otros artistas, y desde ahí no ha parado de sacar pegajosos hits. Tito, ‘El Bambino’, o, simplemente, ‘El Patrón’ vuelve al Perú para presentarse en el Reggaeton Lima Festival, junto a Nicky Jam, Arcángel, Yandel, entre otros exponentes internacionales y peruanos. El concierto será mañana en el Estadio Nacional. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Este 31 de octubre te reencontrarás con el público peruano.

Estoy feliz, ensayando. Siento alegría y conexión, pues en el concierto no solamente habrá gente del Perú, sino también de Venezuela, de Colombia, de muchas partes que viajan para estar en este festival que reúne a los mejores de la música latina. Vamos con mucho amor y cariño. Además, el público peruano es espectacular.

Acabas de estrenar la canción “¿Dónde estabas?”.

Estoy sumamente emocionado con la nueva canción junto a Silvestre Dangond y agradecido del público que ha llevado este tema en tan solo días a convertirse en uno de los favoritos.

¿Es una forma jocosa de afrontar el desamor?

Sí, es otra dinámica. Ya que la época navideña se acerca, nos preguntamos ¿por qué hacer una canción triste de desamor? Hicimos algo que fuera de parranda, de fiesta, de desorden y estamos muy contentos porque la gente la baila, la pasa bien y así olvidan las penas de una manera contenta.

¿Cuál es tu forma de afrontar el desamor?

Yo pienso que cuando nos toca, porque en algún momento a todos nos ha tocado, creo que la receta perfecta es pasarlo con alegría. Si vamos a sumar, que sea alegría y no todo puede ser malo, sumemos los momentos buenos; los malos, los rechazamos, y nos vamos de fiesta.

Eres uno de los pioneros del reggaeton, ¿cómo ves la evolución de este género?

Yo pienso que el reggaeton actual sigue siendo como el reggaeton del inicio, con elementos y personajes nuevos, y hay que apoyarlo y apostar a que van a seguir lográndolo. En 10 años, vamos a seguir hablando de esto y ellos te van a decir que es lo mismo con otros personajes.

¿Qué le dirías a la gente que pensaba que el reggaeton era una moda pasajera?

Bueno, les diría que tomaron una decisión desacertada (risas).

¿Piensas retirarte joven como Daddy Yankee?

No, yo amo demasiado esto. No estoy diciendo que los que se han retirado no lo aman, pero cada cual tiene un propósito diferente en esta vida. Yo cuando veo a Gilberto Santa Rosa o a Marc Anthony sobre una tarima, pienso en qué hermoso es viajar por el mundo haciendo lo que te apasiona y lo que te gusta. En este momento mi gran hermano Daddy Yankee escogió otra forma de cómo vivir y cómo llegar al público, y yo estoy muy feliz por él y hay que respetarlo. El día que tenga que hacer otra cosa, lo haré con mucho amor y cariño, pero sé que voy a estar viajando por el mundo, haciendo lo que más amo, que es conectar con las diferentes culturas de los diferentes países del mundo, y lo haré feliz.

Tu tema “El amor” fue un éxito total. ¿Qué significa para ti esta canción?

“El amor” tuvo su época y, al sol de hoy, me encuentro con jóvenes y familias que me dicen que a sus bebés les gusta esa canción. Uno dice wow, con tantos años que tiene la canción y sigue ganando público. De eso se trata cuando uno hace buena música, que no muera y que cada día trascienda más. “El amor”, para mí, es una canción intocable. Podemos hacer algo similar, pero esa canción en ese momento, lo que trajo, cómo se hizo, fue especial para que permaneciera para siempre.

¿Cuál ha sido la clave para mantenerte relevante tantos años en la industria?

Tener gratitud por el público, nunca he sido más grande que el público, él es más grande que yo, y gracias a él, yo me siento grande. La gente es la que se merece toda la gloria, todos los aplausos.

¿Consideras que la industria de la música urbana está muy saturada?

La industria tiene su problema y, a veces, le mete problemas a los artistas, que no tienen que ver con las prioridades de la industria. En los últimos años, los artistas han demostrado que son más grandes que la propia industria y pienso que deben de seguir proponiendo su música y su trabajo hablará por encima de las estadísticas.

¿Cómo te sientes al ver que le abriste las puertas a los demás exponentes de la música urbana?

Muy feliz. El día que yo desaparezca este mundo y se hable de reggaeton, tienen que hablar de mí. Yo he estado en todas las generaciones, desde el camino al colegio, a la universidad, al trabajo, con la familia. Si Dios me ha permitido llegar tan lejos, es porque de cierto modo he construido un amor y una conexión con los fans.

¿Cuál es tu consejo para quienes recién empiezan?

Que lo más importante es ser agradecido, no olvidar de dónde vienes y trabajar como si no tuvieras nada. El día que pienses que lo tienes todo, lo perderás todo.

¿Te gustaría colaborar con algún artista peruano?

Me gustan mucho los artistas de cumbia. Me encanta el furor que causan y la energía. De la misma forma que estoy dispuesto a grabar con algún artista peruano, no descarto hacer una cumbia en algún momento.

