El youtuber ‘Tío Lenguado’ volvió a ser de las suyas. El papá del influencer ‘Descocaos’, Carlos Guerra, reveló que fue convocado por el programa ‘ El Gran Chef Famosos ’, pero que descartó su participación porque su amor por la cocina sencilla prevalece sobre la fama televisiva.

Como se recuerda, el ‘Tío Lenguado’ se volvió viral en la pandemia debido a sus sencillas recetas hechas con ingredientes marinos. Acompañado de su hijo, Lorenzo Guerra, tomaron la decisión de crear contenido en la cuarentena sobre lo que cocinaban todos los días, lo que generó millones de vistas en las redes sociales por su carisma y creatividad.

Incluso, en junio de este año, el youtuber abrió su primer restaurante llamado ‘Tío Lenguado Ceviches’, ubicado en Bello Horizonte, Piura.

Ante ello, el empresario gastronómico reveló que fue convocado por programa ‘El Gran Chef Famosos’. “Me han llamado, pero no soy cocinero, yo cocino por necesidad y hago cosas simples. A mí no me gustan tantos ingredientes, ni cosas rebuscadas”, explicó en el podcast ‘SomosNDG’.

Aunque el youtuber no brindó mayor detalle, aseguró que no aceptó la propuesta porque no se consideraba adecuado para el formato. “No tengo el estudio de ellos, quienes sí son profesionales”, aclaró.

Por otro lado, dejó entrever que lo llamaron para que sea jurado del programa gastronómico. “No tengo la experiencia de haber cocinado en restaurantes de primer nivel”, indicó.

“No me gusta que me llame la gente, no soy florero”, expresando su preferencia en mantener la simplicidad en sus platos.

