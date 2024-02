Tina Galindo, reconocida productora teatral de México y compañera de vida de Daniela Romo, falleció el último lunes 29 de enero, tras un paro cardiaco. Su partida ha dejado un vacío en el mundo del entretenimiento.

Con la voz entrecortada, Daniela Romo se dirigió a los medios de comunicación, expresando que asistió para rendir homenaje a una persona con una trayectoria impecable, destacando su gran creatividad y mencionándose a sí misma como la “madre de esta criatura”.

“Les agradezco a todos que estén aquí, fueron 44 años haciendo todo juntas, y nunca me alcanzará la vida, la que me toque, más que para honrar lo que ella me enseñó, recorrer los caminos por lo que ella me guió, y todo lo que me regaló en la vida”, mencionó visiblemente afectada la intérprete de ‘Yo no te pido la Luna’.

La artista reveló que estuvo al momento de la muerte de su gran amiga y resaltó que lo más importante es que el legado de Galindo perdurará en la memoria de todas las personas que la quisieron.

“Lo importante es que se queda en los corazones de muchas personas, en la mente de muchas personas, y especialmente en mí, porque es el ser que me dio el ser, sin parir”, indicó.

Destacó que pudo despedirse de su gran amiga y compañera de vida: “Sí, afortunadamente, y le agradezco a la vida, le agradezco a Dios... simplemente expresé mi gratitud y todo el amor que siempre he sentido y seguiré sintiendo por ella, así como mi admiración y respeto por todo lo que hizo”.

Se espera que los restos de la productora teatral sean cremados y descanse junto a los de sus padres.





