Ricardo Bonilla es el actor que interpretó durante años al simpático dragón querido por los niños peruanos, ‘ Timoteo ’, y quien junto a Karina Rivera y Maria Pía Copello, hizo de los sábados en las mañanas los más felices de grandes y chicos.

Sin embargo, los tiempos de programas dedicados enteramente a los niños llegaron a su fin, pues como el mismo Bonilla reconoce ahora, ya no existen ninguno de estos programas infantiles en los canales de señal abierta.

“No los hay, y eso es una lástima. La verdad es que los canales no están apostando por los programas infantiles. Deberían haber, cada canal de televisión, cada canal fuerte, debería tener un programa infantil, por lo menos una hora a la semana, sería extraordinario. Y con un contenido super dedicado a los niños y a las familias. No hay, no existe ahorita”, refirió Ricardo en una entrevista a Perú21.

Al igual que muchos, Ricardo Bonilla reconoce que mientras los programas infantiles han ido desapareciendo, los espacios de reality y de espectáculos fueron acaparando la atención de la audiencia. Él no está en contra de este tipo de programas, pues considera que la responsabilidad de que un menor los vea recae en los padres.

“Nosotros, los padres, somos los responsables de lo que ven y lo que no ven nuestros hijos. Somos una guía para ellos y debemos estar al pendiente de ellos. En la televisión pueden haber muchas opciones, como los programas reality, telenovelas, etc. Pueden haber de todo, pero nosotros somos los únicos responsables de qué le damos y qué no le damos a nuestros hijos”, reflexiona.

“La responsabilidad es de nosotros. Pero de todas maneras hace falta y debe haber, por lo menos, un programa dedicado a la familia completa, que fomente ese contacto comunicativo entre los padres para con los niños”, agrega.

¿EL REGRESO DE TIMOTEO?

El regreso de ‘Timoteo’ es un deseo que comparten miles de peruanos que añoran al simpático dragón de colores que llenaba de diversión las mañanas de los sábados. Este deseo lo comparte también Bonilla, pues no ha perdido la esperanza de regresar a la televisión.

“Irónicamente la semana pasada, Karina y yo hemos cumplido 25 años desde que salió el primer programa de ‘Karina y Timoteo’. Yo de alguna manera en las redes sociales sí lo celebré un poquito con un video cortísimo y recibí mucho cariño de la gente... Sigo esperando la posibilidad de ingresar a las pantallas. Yo estoy poniendo mi granito de arena con otro personaje a través de los circos y la gente me ha recibido muy bien. Pero no descarto volver a la televisión, estoy abierto a escuchar propuestas para realizar un programa infantil, con mi personaje o como productor del mismo”, refiere Bonilla.

Ricardo Bonilla cree, como muchos peruanos, en la necesidad de más programas infantiles en la televisión peruana y que los canales le dediquen aunque sea una hora semanal a los niños. Soñar no cuesta nada.