Tilsa Lozano sobre el 'Zorro Zupe': "Ya aprendió la lección, pero eso no significa que no seguirá hablando"

Luego de dejar el Penal Ancón II , donde estuvo recluido durante 26 días, el ‘ Zorro Zupe’ se alejará de la pantalla chica por un tiempo. Así lo aseguró su amiga íntima, Tilsa Lozano , al diario Trome.



La conductora de 'Amor de verano', quien estuvo junto a él en Punta Hermosa el pasado domingo, señaló que no ha querido quebrarse ni contar todo lo que ha vivido adentro.

"(El 'Zorro') no quiso ver a su madre durante un mes, porque sentía que si la veía no tendría la fortaleza para enfrentarlo. Ya aprendió la lección, pero eso no significa que no seguirá hablando, pero hay que replantarse las cosas", señaló al diario local.