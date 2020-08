La modelo Tilsa Lozano y la conductora de televisión Magaly Medina volvieron a enfrentarse. Esta vez, la 'vengadora' dijo que prefiere un cuerpo imperfecto antes que tener "celulitis en el cerebro".

Tilsa Lozano participó el sábado en un show en el que volvió a referirse a la polémica con la periodista. "¿Cuántas mujeres de carne y hueso hay acá o nos tenemos que hacer 30 operaciones?", preguntó al público.

[Tilsa Lozano: 'Mi cola es natural con buena mano']

Al ser abordada por la prensa, la modelo consideró que las duras críticas de Magaly Medina van contra todas las mujeres. "La gente se ha sentido más afectada que yo (…) No voy a hablar de ella. Bendiciones", expresó Tilsa Lozano.

En su programa, la periodista volvió a arremeter contra la 'vengadora' y le pidió hacer ejercicios y cuidar su figura. "Una mujer que vive de su trasero y no sabe cuidarlo, es su rollo (…) Es un trasero desastroso, parece gelatina", añadió.

"Que se enchanche, como como loca y no haga ejercicio, ¿y ahora me dice conchuda? Yo puedo tener el trasero como me da la gana, no me gano la vida mostrándolo", añadió sobre Tilsa Lozano. Please enable Javascript to watch this video

Magaly Medina reiteró que las imágenes de la ‘colita’ de Tilsa Lozano que presentó su revista no fueron alteradas ni retocadas por computadora. Incluso presentó un video para probar sus afirmaciones.