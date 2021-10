La jurado del reality de baile ‘Reinas del show’, Tilsa Lozano aseguró que pese a las críticas ya no sale a aclarar en los medios de comunicación porque le basta con su verdad y paz. Puntualizó que cuida más su vida personal por sus hijos.

Las últimas críticas que se conocen en su contra fueron las de Magaly Medina, quien aseguró que es una falta de respeto para el novio de la modelo, Jackson Mora, que haya pintado su camioneta de morado cuyo color está relacionado su pasado con el futbolista el ‘Loco’ Vargas.

“Mi vida personal estuvo expuesta y sigue expuesta. Por más que uno cuide su vida personal o cuide a su pareja, siempre hay muchas cosas que se inventan. Aprendí a no salir a aclarar las cosas, me basta mi verdad y mi paz. Ahora tengo hijos y tengo que cuidar mucho más mi vida personal, pero siempre van a hablar y ya entendí que no es mi problema”, manifestó Lozano.

Recordemos que hace un mes Jackson Mora le pidió la mano a Tilsa Lozano en un restaurante hasta donde llegó su familia de sorpresa.

También reconoció que las mujeres son muy señaladas hasta por las propias mujeres. “No voy a disculpar a una mujer por ser mujer, pero tampoco la voy a crucificar. Hasta el día de hoy, no se tratan los temas entre hombres y mujeres con igualdad de condiciones”, dijo.

Por otro lado, la influencer y modelo dejó en claro que no teme separase debido a la lluvia de separaciones que están sucediendo en el mundo de la farándula nacional como la de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba o Estrella Torres y Tommy Portugal.

“Las parejas se separan y juntan a cada rato, y eso no tiene por qué afectar ni atemorizar mi relación. Mientras cuidemos nuestra relación, va a estar todo bien. Estar en pareja no es solamente una responsabilidad, es también ponerle ganas, uno no está en pareja solo por el amor, tenemos que ser leales y responsables. Cada pareja tiene su idioma, su propio mundo, no tengo por qué opinar ni compararme con otras parejas”, expresó.

Reinas del show: Yolanda vs Vania

Este sábado a las 9 de la noche Yolanda Medina y Vania Bludau se enfrentan a duelo para saber quién sale de sentencia y quien se despide de la corona de reina del show. Según Tilsa Vania no ha mostrado compromiso en esta gala.

“A Vania la he visto ponerse la corona, ser una ganadora, ella tiene todo el talento y la capacidad para hacerlo, pero ahora no hay un compromiso, creo que no le está dedicando el tiempo necesario a sus ensayos... Yolanda es la gran sorpresa del programa, a pesar de ser la mayor de las concursantes... Ella ha demostrado que con esfuerzo, ensayo y voluntad se puede todo”, opinó.

