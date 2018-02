Luego de conocerse la disposición de dos meses de prisión efectiva que deberá cumplir Ricardo Zúñiga, más conocido como el 'Zorro Zupe' , por el caso de difamación a Carlos Zambrano , Michelle Soifer no dudó en celebrar la decisión.

"Pronto pagarás por todo. Esto te servirá para aprender a pensar antes de hablar, que tu lengua venenosa que ha lastimado familias y humilló la integridad de muchas personas, incluyendo la de un niño. Te dará tu lección de vida", suscribió en sus redes sociales.

Ante estas declaraciones, Tilsa Lozano , amiga cercana del hoy detenido panelista de espectáculos, no se guardó ningún comentario hacia la ex 'chica reality'.

"Gracias, Michelle, por ver nuestro programa y no el de tu canal. Me imagino que tú cuando enroscas tuercas y te hacen preguntas básicas de cultura general y esas preguntas tan absurdas, me imagino que nunca te has equivocado", le respondió ex modelo.

Gino Pesaressi, ex compañero de set con Michelle, se mostró sorprendido por sus declaraciones en redes.

"Yo conozco a Michelle y realmente me parece inoportuno, por más que tenga cólera a una persona, creo que ahorita en esta situación, ni mal ni bien le hace comentar sobre estas cosas", atinó a decir.