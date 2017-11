Tilsa Lozano reveló que jamás pensó en ir al altar con Juan Manuel Vargas

Lo niega. Tilsa Lozano conversó con Karla Tarazona en su programa 'Trapitos al Aire' que se transmite por Willax TV y reveló que jamás pensó en llegar al matrimonio cuando mantuvo una relación con Juan Manuel Vargas.

"No, jamás, para nada", fue la contundente respuesta de Tilsa Lozano al ser consultada por si vislumbró un futuro con el futbolista de Universitario de Deportes.

La también jurado de la competencia de baile de 'El gran show' agregó: "Además, míralo ya tiene 5 hijos y todavía no se casa".

"Yo ya tengo una nueva relación, una pareja, una vida formada, una familia. Porque no me haya vestido de blanco no significa que mi relación no sea seria", dijo Tilsa Lozano, quien tiene una familia con Miguel Hidalgo.

La modelo no pudo evitar derramar algunas lágrimas cuando habló de su pequeña Valentina, la dueña de sus días, y afirmó que ella es la bendición más grande que tiene en su vida.