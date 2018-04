Tilsa Lozano sobre bajo rating de Magaly Medina: "El karma existe para todos"

La conductora del desaparecido programa 'Amor de verano', Tilsa Lozano arremetió contra la periodista Magaly Medina debido al bajo rating que registra su programa 'La purita verdad' que estrenó hace un mes en Latina.

En una entrevista para el diario Trome , la ex vengadora aseguró que el karma persigue a la conductora de '90 Matinal'.

"Creo que todo da vueltas en esta vida. Así es, esa es la purita verdad, el karma existe para todos", señaló Tilsa Lozano.

La ex modelo aseguró que es mejor no escupir al cielo, recordando que en el pasado Magaly Medina criticaba a los programas con bajo rating.

"El público es el que elige. El público cambia. Un día te quieren ver y mañana no. Nos ha pasado a todos. Por eso nunca hay que escupir al cielo, porque te cae en la cara", declaró.

Pero eso no fue todo. Lozano contó que se encontró en múltiples oportunidades con Medina en las instalaciones de Latina pero ella nunca le devolvió el saludo.

"Siempre me la cruzaba, todos los días. Siempre la saludaba, pero ella nunca me respondió el saludo, para nada... Lo tomo como lo que es. Yo no voy a perder mis principios ni valores. Yo soy educada y saludo a las personas de limpieza y a los gerentes del canal. Si hay personas que no tienen las mismas costumbres ni educación, esa no es mi culpa", añadió.

El pasado viernes, Tilsa Lozano se despidió del programa 'Amor de verano'. La ex modelo se encuentra embarazada y anunció que su segundo bebé será varón y se llamará Massimo.