Tilsa Lozano y su RADICAL DECISIÓN tras rumores de infidelidad de Jackson Mora

La relación entre Tilsa Lozano y Jackson Mora parece atravesar un momento crítico luego de que se difundiera una presunta infidelidad por parte del boxeador en Colombia.

Aunque Mora ha negado rotundamente las acusaciones en declaraciones brindadas a ‘Magaly TV La Firme’, Tilsa Lozano habría tomado una radical decisión.

De forma inesperada, Tilsa habría decidido eliminar las fotos que tenía junto a su esposo en su perfil de Instagram, dejando a sus seguidores sorprendidos. Además, la conductora también limitó los comentarios en sus publicaciones tras el escándalo.

Samuel Suárez, creador de la plataforma ‘Instarandula’, mostró una prueba contundente del cambio en el perfil de Lozano.

“Ayer estaba esta foto y ahora ya no está, quizá la ha archivado temporalmente o ya la borró. Pero acabo de buscarla y ya no está. Todo pinta que no le habría creído su excusa”, comentó Suárez, haciendo referencia a una imagen de la pareja que había sido eliminada.

