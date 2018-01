Tilsa Lozano pidió disculpas tras enfrentamiento con Daniela Cilloniz [FOTOS]

Tilsa Lozano pidió disculpas al público televidente y a sus compañeros de 'Amor de verano' por la discusión en vivo que tuvo con su ex amiga Daniela Cilloniz .

"Quiero pedirles disculpas a todas las personas que han visto esto, realmente me apena mucho lo que ha pasado, me da vergüenza", precisó la ex modelo.

Agregó además que "les voy a pedir disculpas a mis compañeros presentes por esta reacción que hemos tenido de ambas partes".

"PERDÍ LOS PAPELES"



Tras escuchar la reflexión de la ex modelo, Daniela Cilloniz retornó al set e hizo lo mismo. "Perdí los papeles, entiendo la forma en que tú reaccionaste, porque al escuchar todo lo que dije en el pasado de ti, habiendo un cariño, una convivencia de por medio, yo también de repente hubiera reaccionado igual que tú", indicó.