La modelo, Tilsa Lozano, decidió armar maletas e irse rumbo a Tumbes, el mismo día que se emitían las declaraciones de su rival, Olinda Castañeda. Sin embargo; lo que sorprendió fueron las fotografías captadas por el programa de Magaly Medina, en las cuales se le ve acompaña con el Jackson Mora, con quien había negado mantener una relación.

A su regreso en la noche del pasado jueves, un reportero de ‘Magaly La Firme’, la interceptó a su salida del aeropuerto internacional Jorge Chávez, para consultarle sobre su viaje con el boxeador.

“No hablen hue***, habían un montón de amigos”, respondió furiosa la modelo, al consultarle sobre el motivo de su viaje. “Ya les he dicho mil veces que somos amigos, no es un viaje familiar y ya basta, no tengo nada que decir”, aseguró Tilsa.

Por otro lado, el boxeador Jackson Mora despegó a Lima el mismo día, pero unas horas antes, por lo que se presume que habrían discutido. Además, ambos han dejado de seguirse en sus redes sociales.

Previo al viaje, Mora se mostraba muy cariñoso con la ‘exconejita’. “La mejor del mundo” se lee en el comentario que el boxeador escribió en una de las publicaciones de Instagram de la ‘Tili’

Captura del Instagram Tilsa Lozano.

