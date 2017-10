Tilsa Lozano: "Ya no pediré boda... no me quiero casar por presión"

Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo tienen una pequeña niña en común y una relación que se ha ido consolidando con el tiempo. Sin embargo, la conocida pareja de la farándula local todavía no ha dado el paso siguiente: el matrimonio.

Al respecto, la modelo aseguró que, por el momento, su sueño de verse como una mujer casada está en stand by y incluso anunció que ya no se lo pedirá a su actual pareja como hasta ahora lo hizo.

“Me gusta bromear con el tema del matrimonio, pero ya no pediré boda, no me quiero casar por presión. Más bien, ahora voy a ignorar el tema con ‘Miguelón’, como que le pierdo el interés y así recapacita”, indicó a Trome la ex conejita.

De otro lado, la modelo prefirió restar importancia a su enemiga declarada Blanca Rodríguez y sus sucesivos comentarios en su contra tras la supuesta relación que tuvo con el futbolista Juan 'El Loco' Vargas.

“Ella no es de la farándula, dijo que no le interesa este medio, así que no tengo nada que decirle. Sigo con mi vida con normalidad”, expresó Lozano.