Tilsa Lozano olvidó a su ex y disfruta de las playas de Vichayito con sus hijos [FOTOS]

Hace dos semanas, la ex modelo Tilsa Lozano anunció su separación Miguel Hidalgo. Al parecer, la ex conejita Playboy parece haber echado al olvido a su ex pareja y padre de sus hijos y disfrutar de su renovada soltería en las playas de Vichayito, en Piura.

En una serie de imágenes que colgó en su Instagram, sus seguidores consiguieron enterarse del viaje que realizó la figura de televisión al lado de sus pequeños, Valentina y Massino.

"Qué lindo es estar con la familia", escribió en una de las fotografías que publicó la artista en su red social dando a conocer el agradable momento que estaba viviendo el ámbito privado de su vida.

También destacan imágenes donde la ex 'Vengadora' toma un plácido descanso teniendo como vista una piscina y el radiante clima de la playa norteña.

RELACIÓN DE PADRES



Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo anunciaron su separación tras unos videos en donde este disfruta de la compañía de unas damas en una noche de discoteca.

"Hemos decidido dar por finalizada nuestra relación sentimental, de la cual nos quedan dos hijos maravillosos. Tenemos una buena relación de padres, y siempre velaremos y cuidaremos la integridad de nuestros amados hijos", sostuvo.

