Su pasado no la suelta. Una vez más Tilsa Lozano habla de su criticado romance con el exfutbolista peruano Juan Manuel ‘Loco’ Vargas. En una entrevista con Verónica Linares, la ‘exconejita’ contó nuevos detalles de su furtiva relación con el pelotero.

La periodista le consulto a la ‘exvengadora’ si se arrepiente de lo vivido con el jugador y le recordó que gracias a ese romance tuvo mayor alcance a los medios y su “popularidad” incrementó.

“Yo no me arrepiento de nada. ¿Por qué arrepentirse de algo que te hizo lo que eres hoy? Si tú no hubieses pasado, buenas o malas, no serías como hoy, lo fuerte que eres hoy. Siento que eso ha pasado conmigo, yo he vivido miles de injusticias, de gente que me señaló y acusó”, aseguró Lozano.

La ahora esposa del boxeador Jackson Mora detalló que ella accedió a iniciar una relación con Jun Manuel luego de que él la convenciera de que estaba separado de Blanca Rodríguez.

“Era muy fácil ver un programa donde el tipo salió a decir que estaba separado, a nadie le importó, salió en el programa de Aldo Miyashiro. Podían ver una y mil veces al tipo diciendo que estaba separado, pero a nadie le importó. ¿Por qué? Porque vendía más señalarme a mí... Para mí, es totalmente insignificante. Yo sé mi verdad y cómo pasaron las cosas”, afirmó la exconductora.

VIDEO RECOMENDADO

Tilsa Lozano y su pasado con el Loco Vargas