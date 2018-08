Tilsa Lozano: 'Me tienen cansada con el 'Loco' Vargas'

No quiere saber más de él. Tilsa Lozano, en conversación con el diario Trome, dejó en claro que está "cansada" que siempre le saquen en cara la relación que tuvo con el 'Loco' Vargas.

Tras discutir con Dorita Orbegoso, quien le recordó su affaire con el futbolista, la 'Vengadora' no dudó en asegurar que su romance con el capitán de Universitario de Deportes es cosa del pasado.

“No me enfrenté con nadie. Me tienen cansada porque cada vez que me quieren atacar, dicen el ‘Loco’ (Vargas), que busquen otra cosa para hacerlo, ya pasaron varios años. ¿Qué le diría a Dorita? Me importa tres pepinos ella, que aproveche sus cinco segundos de suerte”, señaló Lozano.

Como se recuerda, en el 2013, Lozano participó del programa 'El Valor de la Verdad', donde confesó haber tenido un relación oculta con Juan Manuel Vargas.