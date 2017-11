La modelo y empresaria, Tilsa Lozano, arremetió nuevamente contra su ex pareja y jugador de Universitario de Deportes, Juan Manuel Vargas.

Esta vez, Lozano se refirió —durante un evento en una discoteca— al video donde aparecería el jugador junto a una joven. En el clip se observa a un hombre muy parecido al deportista durmiendo.

La también conductora, que se encontraba animando cuando dedicó la canción 'Yo no fui' de Mario Hart, lanzó un mensaje y dijo que la melodía es para aquellas personas que se van a portar mal y después están diciendo 'no, yo no era'.

Si bien dijo todo esto sobre el escenario, al momento de declarar para la prensa, la modelo prefirió no hablar sobre el tema y solo atinó a decir que "esto conmigo no tiene nada que ver".



Hace unas semanas se viralizó un video donde se ve a una anfitriona junto a un hombre que se parece a Juan Manuel Vargas. La chica procedió a negar esto e incluso el futbolista declaró que denunciaría a los responsables de vincularlo a ese video.