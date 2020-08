Tilsa Lozano contestó las críticas de Milett Figueroa, quien cuestionó el topless que hizo la 'Vengadora' en un reciente desfile en el que ambas participaron.

"No me afectan las críticas. Eran las 9 p.m. y no había ningún problema. Además, no se me vio nada, los niños no vieron nada. Aún hay doble moral y cucufatería, así que, si me han criticado, no me importa", manifestó la popular 'Tili' en Amor, Amor Amor.

La ex 'conejita' aprovechó para presentar a Francisco (28 años), Facundo (25), Julio (28), Rodrigo (25) y William (25), cinco modelos argentinos que conforman los 'Chicos Dorados' y que han llegado a la capital para hacer delirar a todas las limeñas.

De otro lado, al ser consultada sobre si tendría una relación amorosa con un futbolista mexicano o si se habría reconciliado con el 'Loco' Vargas, Tilsa aprovechó para aclarar el tema.

"No hablo de los muertos (por Vargas), ¿para qué recordarlos? Ahora no tengo nada con peloteros, mi corazón está contento", finalizó.