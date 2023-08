La exvengadora, Tilsa Lozano, se pronunció luego de ser mencionada por Vanessa Terkes, quien aseguró que la modelo la nombró su enemiga solo por contactar al exjugador Juan Manuel Vargas.

La exconductora de espectáculos aseguró que su poca simpatía por la exesposa de George Forsyth no se originó por su cercanía con el futbolista y que se debió a que simplemente no le gustaba su personalidad.

“Lo que ella diga, invente, es su roche, lo que había es que a mí no me caía bien, punto. Además, no solo ha salido a hablar mal de mí, sino de la producción de un programa, estoy hablando de ‘El Gran Show’, salió a hablar mal de Gisela”, precisó.

También señaló que la expareja de Juan Sheput no tenía ángel para la conducción, por lo que la producción le pidió que la auxiliara.

“Me vale tres pepinos su opinión, además siento que sacar un tema de hace 13 años, Titanes, un difunto programa que existió, yo no era la conductora, pero a mí me pusieron como conductora para ayudar porque ella (Vanessa Terkes) estaba incapacitada en lo que tenía que hacer . Yo era una jueza, un adorno, el decorado y al final me tuvieron que dar a mí una participación porque la chica no podía, todo le dictaban o lo tenía que leer”, aclaró la esposa de Jackson Mora.

¿Qué dijo Vanessa Terkes que molestó a Tilsa?

Terkes confesó que uno de los detonantes de su enemistad con la popular ‘Tili’ podría haber sido una llamada telefónica que recibió de Juan Manuel ‘Loco’ Vargas. La misma que fue revelada por Roberto Martínez, entonces pareja de ‘La chata’, en su participación en ‘El valor de la verdad’.

“Un día antes de que yo estrenara programa (En Latina), Roberto (Martínez) sale en ‘El Valor de la Verdad’ y cuenta una llamada telefónica que me hace el ‘Loco’ (Juan Manuel Vargas), hablamos de temas sociales, y Roberto sintió una cosa distinta a la que pude percibir yo, cuenta eso en el programa. Al otro día, la otra (Tilsa Lozano) no sé por qué, que no era su esposa ni nada por el estilo, y él no estaba haciendo nada malo, me puso la cruz”, sostuvo en el podcast de Trome ‘Café con la Chevez’

